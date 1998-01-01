Депутат Дерягина прокомментировала слова об отмене питания в начальной школе

, 20:42 Интервью 245

Елена Дерягина уверяет, что журналисты неправильно поняли ее предложение.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина в разговоре с Пятым каналом прокомментировала свою инициативу об отмене бесплатного питания в начальной школе.

Как сообщил ТАСС, Дерягина предложила оказывать помощь с бесплатными школьными завтраками и обедами только определенным семьям. Родители же с хорошим достатком, по ее мнению, должны оплачивать питание своих детей.

— С первого по четвертый класс дети питаются бесплатно. Я считаю, что нужно обратить на это внимание, пусть родители платят, помощь надо оказывать только адресно, то есть тем, кто в этом нуждается, — приводит агентство слова депутата.

Однако, в интервью Пятому каналу, Дерягина пояснила, что имела в виду расширение категории нуждающихся школьников.

— Я сказала о том, что адресная помощь у нас оказывается сегодня сиротам, опекаемым детям-инвалидам или тем, у кого не хватает месячного достатка. Нужно ее расширить, — сказала она.

Елена Дерягина отметила, что одни дети не любят школьную еду, а другие же, наоборот, рады съесть две порции. Именно в данном случае нужно ввести качественное распределение. Кроме того, можно было бы дважды в день кормить старшеклассников, которые в школьных стенах проводят гораздо больше времени, чем учащиеся начальных классов.

— И это не законодательная инициатива, я просто сказала слово, — добавила депутат.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Кузбассе подтвердились случаи голодных обмороков у школьников.

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