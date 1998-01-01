Сотрудники Министерства гражданской безопасности Венесуэлы перехватили партию оружия из США, сообщает RT.
Автоматические винтовки с боеприпасами и средства связи обнаружили на складе аэропорта в городе Валенсия, сообщил замглавы Министерства гражданской безопасности страны Эндес Паленсия.
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По словам Паленсии, партия прибыла из Майами 3 февраля. Сейчас венесуэльские власти устанавливают круг лиц, причастных к ввозу оружия и средств связи. Винтовки на фотографиях очень напоминают модификации американских AR-15.
Ранее Пятый канал рассказывал о заявлении Дональда Трампа, не исключившего военной интервенции в Венесуэлу.