Сотрудники Министерства гражданской безопасности Венесуэлы перехватили партию оружия из США, сообщает RT.

Автоматические винтовки с боеприпасами и средства связи обнаружили на складе аэропорта в городе Валенсия, сообщил замглавы Министерства гражданской безопасности страны Эндес Паленсия.

— 19 винтовок, 118 магазинов для винтовок, четыре держателя, три прицела, 90 радиоантенн и шесть телефонов , — говорится в сообщении руководителя ведомства в Twitter.

По словам Паленсии, партия прибыла из Майами 3 февраля. Сейчас венесуэльские власти устанавливают круг лиц, причастных к ввозу оружия и средств связи. Винтовки на фотографиях очень напоминают модификации американских AR-15.

Ранее Пятый канал рассказывал о заявлении Дональда Трампа, не исключившего военной интервенции в Венесуэлу.