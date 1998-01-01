США планируют объявить об уничтожении халифата ИГ* на следующей неделе

США собираются официально объявить об освобождении территорий, которые контролирует ИГ*, уже на следующей неделе. Об этом в среду, 6 февраля, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед членами международной коалиции в Вашингтоне, сообщает ТАСС.
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Президент США подчеркнул, что американские войска из Сирии будут выведены. Однако сотрудничество в борьбе с терроризмом с другими странами будет продолжено.
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Дональд Трамп добавил, что всего в ходе кампании против ИГ* были уничтожены более ста ее главарей и десятки тысяч боевиков.
Ранее Пятый канал сообщал, что Дональд Трамп обвинил Россию в выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Причиной этого шага якобы стали «неоднократные нарушения со стороны России», заявил американский лидер.
* — запрещена на территории РФ.