США планируют объявить об уничтожении халифата ИГ* на следующей неделе

США собираются официально объявить об освобождении территорий, которые контролирует ИГ*, уже на следующей неделе. Об этом в среду, 6 февраля, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед членами международной коалиции в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

— Возможно, на следующей неделе будет формально объявлено об освобождении 100% территории «халифата», однако я хочу дождаться официального объявления, не хочу забегать вперед. В течение последних двух лет мы освободили более 20 тысяч кв. миль (51,8 тысяч кв. км — прим. ред.) территорий, мы освободили поле боя, мы наблюдали победу за победой: мы освободили и Мосул, и Ракку , — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что американские войска из Сирии будут выведены. Однако сотрудничество в борьбе с терроризмом с другими странами будет продолжено.

— Мы будем работать с вами в течение многих лет… Она (проблема терроризма — прим. ред.) будет все меньше, меньше и меньше, и когда-нибудь, возможно, мы не будем даже и думать над этой проблемой, которая настолько превалирует сегодня , — заключил американский лидер.

Дональд Трамп добавил, что всего в ходе кампании против ИГ* были уничтожены более ста ее главарей и десятки тысяч боевиков.

Ранее Пятый канал сообщал, что Дональд Трамп обвинил Россию в выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Причиной этого шага якобы стали «неоднократные нарушения со стороны России», заявил американский лидер.

* — запрещена на территории РФ.