Жена Кокорина впервые пришла на судебное заседание по делу о драке

В Тверском суде началось заседание по резонансному делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Впервые с начала процесса в зале находится Дарья Валитова — супруга нападающего клуба «Зенит». Вместе с ней приехали мать и отчим братьев Кокориных. При этом, Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара», в этот раз пропустила заседание.

Обвиняемые не скрывают своей радости от встречи с родственниками. На кадрах из зала суда они много улыбаются и тихо переговариваются между собой. По последним данным, семья Кокорина готова внести залог в размере 10 миллионов рублей. «Спорт-Экспресс» также сообщает, что Мамаев готов выплатить компенсацию водителю ведущей Первого канала.

Ранее Пятый канал сообщал, что следствие ходатайствует о продлении ареста футболистам-дебоширам до 8 апреля.