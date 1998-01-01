Жена Кокорина впервые пришла на судебное заседание по делу о драке

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Нападающего «Зенита» вместе с другими участниками потасовки сегодня ожидает решение по ходатайству следствия, которое настаивает на продлении ареста до 8 апреля.

Фото, видео: Пятый канал, instagram @dariavalitova

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 201

В Тверском суде началось заседание по резонансному делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Впервые с начала процесса в зале находится Дарья Валитова — супруга нападающего клуба «Зенит». Вместе с ней приехали мать и отчим братьев Кокориных. При этом, Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара», в этот раз пропустила заседание.

Обвиняемые не скрывают своей радости от встречи с родственниками. На кадрах из зала суда они много улыбаются и тихо переговариваются между собой. По последним данным, семья Кокорина готова внести залог в размере 10 миллионов рублей. «Спорт-Экспресс» также сообщает, что Мамаев готов выплатить компенсацию водителю ведущей Первого канала.

Ранее Пятый канал сообщал, что следствие ходатайствует о продлении ареста футболистам-дебоширам до 8 апреля.

Тема:
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