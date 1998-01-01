Ксения Собчак и Максим Виторган впервые вышли в свет после скандала

Телеведущая Ксения Собчак и ее муж актер Максим Виторган впервые появились вместе на светском мероприятии после скандала, сообщает Starhit.

Супруги пришли на вечеринку в честь дня рождения мужа ювелира Яны Расковаловой, с которой пара поддерживает дружеские отношения уже много лет. Ксения и Максим не выглядели со стороны как люди, готовящиеся к разводу. Они весь вечер общались с другими гостями и пребывали в хорошем расположении духа.

Поклонники звездной четы немедленно предположили, что расставание Собчак и Виторгана всего лишь спланированный пиар-ход для привлечения еще большего внимания.

Слухи о разводе появились после того, как Максим Виторган ударил режиссера Константина Богомолова, якобы приревновав его к Ксении. Пятый канал публиковал видео этого инцидента.

Светская львица долго отказывалась от интервью и никак не комментировала произошедшую ситуацию, однако в эфире программы «Эксклюзив» Собчак все-таки раскрыла подробности отношений. Теледива призналась, что их брак с мужем сейчас переживает не лучшие времена, однако Виторган для нее навсегда останется родным человеком. Ведущая не планирует оставлять своего любимого малыша без отца, поэтому сделает все, чтобы он чувствовал родительскую заботу и ласку.

Ранее Пятый канал сообщал, что Эммануил Виторган прокомментировал интервью невестки Ксении Собчак о личной жизни.