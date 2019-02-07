Депутаты собираются «ликвидировать» российские дачи

Депутаты Госдумы обсудят 7 февраля внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в связи вступлением в силу нового закона, согласно которому в России исключается понятие «дачный участок».

Вместе с тем больше не будут существовать и такие понятия, как «дачный дом», «дачное строительство» и «дачное хозяйство». Остаются только садовые и огородные участки. Отмечается, что теперь жилые дома с возможностью прописки можно строить только на садовых участках. На огородных же — хозпостройки.

По информации «Российской газеты», в связи со вступившим в силу с 1 января новвоведением депутаты собираются привести в порядок КоАП. Однако при этом, по словам гендиректора Московского областного БТИ Александра Беднягина, пока закон не обязывает дачников срочно приступать к переоформлению документов. Кроме того, до 1 марта будет действовать упрощенная форма регистрации прав на жилые и садовые дома. Для этого необходимо заказать технический план дома и подать декларацию в Росреестр.

Ранее Пятый канал сообщал, что россиян обязали уведомлять о реконструкции или строительстве, проводимых на земельных участках.