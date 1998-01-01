В Петербурге задержан проректор университета по делу о гибели студента

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По версии следствия, ответственный за административно-хозяйственную часть вуза не проконтролировал работу по очистке кровли от снега, что стало причиной трагического инцидента.

Фото: Известия/ Михаил Терещенко

Проректор Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета по административно-хозяйственной части задержан по делу о гибели студента вуза от упавшей с крыши глыбы льда, сообщили в городском управлении Следственного комитета.

Руководитель учебного заведения стал фигурантом дела о причинении смерти по неосторожности. Следователи установили, что задержанный не проконтролировал работу по очистке кровли здания университета на улице Профессора Попова от снега и наледи, которую должна была выполнить компания «Вентформат». Фирма не выполнила договор с вузом надлежащим образом, что стало причиной для возбуждения другого дела — по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Кроме того, проректор получил от сотрудников упомянутой компании взятку в размере не менее 50 тысяч рублей за внеконкурсное заключение контракта. Эти материалы легли в основу еще двух уголовных дел о халатности и получении взятки.

Все уголовные дела объединены в одно производство. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении проректора меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее Пятый канал рассказывал о гибели узбекского студента от падения глыбы льда с крыши здания университета на Петроградской стороне в Петербурге.

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