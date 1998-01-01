«Тикает на Мерседесе»: украинские журналисты засняли убегающего Порошенко

Журналист украинского канала «1+1» хотел пообщаться с Петром Порошенко, но получил внезапный отпор. Сначала его оттеснили охранники, потом они же заблокировали дверь, чтобы журналист не смог выбраться, в это время президент Украины скрылся на служебном Mercedes. Весь процесс «общения» был заснят на видео.

— Вот так ведут себя охранники европейского президента, который не боится прямого вопроса, который говорит, что в Украине нет цензуры, который защищает свободу слова, — посетовал журналист, запертый в холле отеля.

По предварительным данным, работник телеканала «1+1» начал спрашивать Порошенко о сетях, которые тот создал для подкупа избирателей на грядущих выборах. Вместо внятного ответа, журналист получил убегающего президента.

Ранее Пятый канал рассказывал о пророчестве Ванги по поводу украинских выборов.