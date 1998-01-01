Накаркал! Поклонники Децла обвинили Ревву в смерти артиста

Пользователи сети нашли очередного «виновного» в смерти кумира нулевых Кирилла Толмацкого, известного как Децл, пишут Дни.ру.
Им оказался российский артист юмористического жанра Александр Ревва. Бывшему КВНщику припомнили шутку 15-летней давности, когда комик перепел песню рэпера «Вечеринка».
— Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района, — по-черному пошутил тогда Александр.
Поклонники Децла ополчились на Ревву и заполонили его Instagram гневными комментариями.
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Есть и те, кто встал на сторону юмориста и призвал не искать «крайних» в трагедии, особенно в шутках 15-летней давности.
Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался после выступления на вечеринке в Ижевске. Одного из основателей российского рэпа по имени Децл похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве.