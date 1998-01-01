Накаркал! Поклонники Децла обвинили Ревву в смерти артиста

Пользователи сети нашли очередного «виновного» в смерти кумира нулевых Кирилла Толмацкого, известного как Децл, пишут Дни.ру.

Им оказался российский артист юмористического жанра Александр Ревва. Бывшему КВНщику припомнили шутку 15-летней давности, когда комик перепел песню рэпера «Вечеринка».

— Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района, — по-черному пошутил тогда Александр.

Поклонники Децла ополчились на Ревву и заполонили его Instagram гневными комментариями.

— Это ты проклял Децла, живи теперь с этим, Ревва , — гласит один из них.

— щас видео в сети популярно, где ты поешь лет 15 назад об умершем Децле. Теперь берегись кармы, конь (орфография и пунктуация авторы сохранены — прим.ред.), — гововрится в другом.

Есть и те, кто встал на сторону юмориста и призвал не искать «крайних» в трагедии, особенно в шутках 15-летней давности.

Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался после выступления на вечеринке в Ижевске. Одного из основателей российского рэпа по имени Децл похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве.