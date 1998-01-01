Проще купить новую машину: Эксперт о том, как привлечь АЗС к ответу

Роскачество в ходе своей проверки выявило целый ряд нарушений в качестве поставляемого бензина. Автоэксперт Александр Холодов рассказал Пятому каналу, как автомобилист может доказать, что машина сломалась из-за плохого топлива.

— Если мы говорим о том, что у автомобилиста сломался автомобиль, и он подозревает что причина — некачественное топливо, то с вероятностью близкой к 100% доказать он это не сможет никогда, — не особо обнадеживающее объяснил Холодов.

По словам эксперта, если автомобиль не сломался непосредственно на АЗС, то водителю нужно немедленно вызывать мобильную лабораторию и отобрать пробы топлива.

Холодов подчеркивает, что для чистоты эксперимента лучше, чтобы лаборатория, которая возьмется проверять взятое топливо, находилась в другом субъекте федерации, так как местные организации скорее всего будут знать, откуда привезен бензин, и это не гарантирует честного заключения.

Тем не менее, даже если автомобилисту удастся вовремя взять пробы и отправить на экспертизу, это не гарантирует успех — специалистам нужно знать, какие примеси проверять в бензине.

Дальше не проще — решение о компенсации будет принимать суд, а топливная компания начнет защищаться и доказывать качество своего продукта. В итоге, реальный шанс вернуть свои деньги крайне мал.

— Получается, что можно провести десяток разных исследований, соответственно, нужно определиться, что вы хотите. Какое-то исследование может стоить пять тысяч рублей, а какое-то — 50 (тысяч рублей - прим.ред.). Проводить все сразу — автомобиль дешевле новый купить, — подчеркнул Холодов.

Ранее Пятый канал сообщал об исследовании Роскачества, которое выявило некачественное топливо на заправках.