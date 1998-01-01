Видео: В Саратове обрушилась третья за день кровля жилого дома

В Саратове под тяжестью снега обрушилась уже третья за четверг, 7 февраля, кровля жилого дома. На этот раз ЧП произошло на улице Краевая в районе автовокзала.

На месте обрушения работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сегодня аналогичные инциденты произошли на улицах Радищева и Мельничной. Пятый канал публиковал момент обрушения.

На Саратов и область этой зимой обрушились небывалые снегопады, а полное отсутствие необходимой техники привело к транспортному апокалипсису.