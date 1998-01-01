На племенном заводе Сокольского района Вологодской области случилось невероятно редкое явление — корова по кличке Даурия родила сразу четырех телят, сообщает информационный центр агрокомплекса.

На видео, попавшем в распоряжение Пятого канала, приплод Даурии во всей красе — три здоровых бычка и телочка. Буренка неустанно трудится на нужды сельского хозяйства — с 2010 года она родила уже 13 телят и регулярно бьет рекорды по молоку. Ее рекордные надои — 13415 килограмм молока.

На заводе очень бережно относятся к новорожденным телятам и считают, что это — самое настоящее чудо.

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