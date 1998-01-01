В Дамаск, несмотря на западные санкции, удалось доставить высокотехнологичное оборудование для животноводческой фермы. Производство кисломолочной продукции уже набирает промышленные обороты, и скоро кефир, йогурт и сыр перестанут быть дефицитными продуктами в стране.

Мехе Алдин Алманфуш показывает, что он построил на своей ферме за последние месяцы. Съемочная группа Пятого канала гостила у Алманфуша летом 2018 год, и тогда он только начинал ремонт. Предприятие было разгромлено боевиками, лежало в руинах.

— Вот, ангар для ремонта техники. Летом, вы помните, что это было полностью разрушено, сейчас работает. Летом было 30 коров, сейчас 100, и вот там новое здание, — говорит Мехе Алдин Алманфуш.

Алманфуш известный в Дамаске человек. Предприниматель, который занимается благотворительностью. Кормил целый квартал в Восточной Гуте, когда там шли бои и людям не на что было жить. Построил самый современный в Сирии завод, который производит твердые сыры. А новая линия выпускает кефир и йогурты.

Вот только летом хозяин этого производства рассказывал о планах на его открытие. Прошло несколько месяцев — все крутится, вертится, все работает.

— Тут происходит реакция брожения, в результате которой получается кефир. Мы просто ждем несколько часов, когда все завершится, и потом забираем эти банки отсюда и отправляем в холодильник с более низкой температурой, — рассказывает инженер производства Мухаммад.

Все оборудование — новое, собранное в разных странах мира — от Европы до Азии. Алманфуш скромно умалчивает, каких усилий стоит ему доставлять высокотехнологичные приборы в страну, на которую наложены международные санкции. Новая идея о компьютеризации на стадии разработки.

— На следующий год мы купим для каждой коровы специальный аппарат, который будет следить за ее передвижениями и состоянием здоровья. Через некоторое время вы не узнаете нас, все будет круто! — уверяет Мехе Алдин Алманфуш.

Коровы-киборги с рекордными надоями — такое ожидается не только в частном секторе. В Сирии развито и государственное сельхозпроизводство, которое постоянно посматривает на частников и пытается догнать их.

— Этих коров мы покупали в Германии, они голштино–фризской породы. Их специально вывели для производства молока высокого качества, также с них можно получать и мясо, — рассказывает исполнительный директор животноводческого комплекса в Латакии Ахмад Кафар.

660 буренок доставили из Германии специальным кораблем, и теперь они будут расти в теплом климате. К счастью, на мычащие грузы санкции не распространяются. Поэтому можно ожидать, что и это производство в Латакии скоро расширится. А хороший сыр в местных магазинах перестанет быть дефицитом.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Сирии запустили завод по производству электрического кабеля.