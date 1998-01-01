Ветеран ВВС США рассказал, как наблюдал испытания «секретного оружия СССР»

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Загадочный «купол света» Роберт Хопкинс увидел в 1988 году, но до сих пор американские военные и ученые не смогли объяснить это явление.

Фото: www.globallookpress.com

Ветеран ВВС Роберт Хопкинс рассказал американскому изданию The Drive о загадочном «советском оружии», которое якобы наблюдал в действии осенью 1988 года.

В то время, в конце холодной войны, летчик служил в 24-й эскадрильи стратегической разведки на Аляске. В его задачи входило наблюдение за пусками советских ракет в рамках подписанного годом ранее между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), действие которого прекращено по инициативе США с февраля 2019 года.

И вот, как рассказывает Хопкинс, во время очередного полета восточнее Камчатского полуострова ему сообщили о запуске Советским Союзом в направлении полигона Кура ракеты «Пионер».

— Мы заметили нечто, похожее на полупрозрачную молочно-белую стену, которая двигалась слева, над СССР, направо, к северной части Тихого океана. Она охватывала все небо от уровня земли до такого уровня, который мы могли видеть, глядя в передние окна самолета. Она двигалась очень быстро — намного быстрее, чем пересечение воздушного движения — и быстро приблизился к нам. Стена света прошла через нашу траекторию полета и затем продолжила движение на восток, оставляя за собой пустое и темное ночное небо, — рассказывает Роберт Хопкинс.

Пилоты были настолько ошеломлены, что обсудили увиденное, чтобы убедиться, что это не галлюцинация. И хотя они пришли к выводу, что видели одно и то же, никаких объяснений этому явлению они дать не смогли. Спустя некоторое время Хопкинс и этот же его коллега еще раз наблюдали то же самое и снова это случилось при запуске «Пионера».

К этому времени уже появился был официальный интерес к этому событию, которое теперь получило название «купол света», продолжает ветеран. Это точно описывало его появление как вспышку света, которая началась на месте старта ракеты, а затем распространялась во все стороны. Примерные расчеты показали, что скорость движения «купола света» составляет около 10 тысяч километров в час.

Американские военные специалисты так и не смогли определить происхождение и цель «купола света». Одни считали, что такой эффект дает особенное топливо ракеты, другие полагали, что это вспышку производила пусковая установка, чтобы ослепить спутники противника.

Автор статьи, заинтригованный рассказом Роберта Хопкинса, провел свое расследование, но так и не нашел никакого научного объяснения этой загадки. Однако раскопал любопытные гипотезы. Одна из них, опубликованная в журнале Omni в марте 1988 года, заключалась в том, что СССР создал некое новое «секретное оружие», используя идеи Николы Теслы.

Ранее Пятый канал сообщал, что по мнению российского военного аналитика Леонида Ивашова, Соединенные Штаты вернутся к переговорам по ДРСМД в случае возникновения опасности, как это было после размещения Советским Союзом на Чукотке комплексов РС-10 «Пионер».

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