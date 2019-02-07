Валерия застряла на трассе под Хабаровском в 50-градусный мороз

, 8:13 209

Инцидент произошел во время гастролей певицы на Дальнем Востоке по дороге в Комсомольск-на-Амуре.

Фото: Instagram @valeriya

Певица Валерия во время гастрольного тура по Дальнему Востоку оказалась в весьма неприятной ситуации. Автомобиль, на котором артистку вместе с супругом Иосифом Пригожиным повезли из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре в 50-градусный мороз, сломался на трассе уже через 200 километров пути. Историю своих злоключений Валерия подробно описала на своей странице в Instagram.

Через 200 км пути наш автомобиль внезапно заскрежетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он замер как вкопанный. Поломка оказалась серьезной, и передвигаться на этом автомобиле оказалось совершенно невозможным, — рассказывает певица.

Иосиф Пригожин решил ловить попутку, так как резервный авто мог добраться до места, где находились артисты только через два часа. Валерия сетует, что их подобрала старенькая «праворульная» Toyota, в которой плохо работала печка и были сломаны ремни безопасности.

Целый час ехали на этой драндулетке, замерзли вдрызг, пока мы не пересели на отправленную за нами машину, — пишет Валерия.

Певица отметила, что после всего пережитого концерт в Комсомольске-на-Амуре был отыгран с особым драйвом.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Фото сделано в гримерке за час до концерта в Комсомольске на Амуре. Все привычно, по расписанию — саундчек окончен, выпита чашка чая и осталось время, чтобы поправить причёску и макияж. Но перед этим у нас было целое приключение. Мороз сегодня стоял злющий, и когда выезжали из Хабаровска, подумала, что если в такую погоду что — то на дороге случится, можно сто раз замёрзнуть, пока помощь придёт. Как в воду глядела. Через 200 км пути наш автомобиль внезапно заскрежетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он замер как вкопанный. Слава Богу, скорость была невысокой, так как выезжали со стоянки у придорожного кафе, и машина только начинала брать разгон. Поломка оказалась серьёзной, и передвигаться на этом автомобиле оказалось совершенно невозможным. Что делать? Йося принял решение ловить попутку, так как автомобиль мог бы нас забрать с этой точки только через 2 часа- мы остановились ровно на полпути между городом отправления и точкой прибытия. Нас подобрало неизвестно откуда взявшееся такси- разбитая 30-летнего возраста Toyota с плохо работающей печкой и сломанными ремнями безопасности, причём с правым рулём управления. Когда машина шла на обгон, рядом сидящий с водителем человек должен был описывать ситуацию на дороге — можно совершать какие — то маневры или нет, потому что сам шофёр ничего не видел. 🙈Целый час ехали на этой драндулетке, замёрзли вдрызг, пока мы не пересели на отправленную за нами машину. Спасибо, конечно, водителю (и наша благодарность была, разумеется, и материальной тоже), но мне все равно не понять, почему для перевозки пассажиров используются такие аварийные автомобили. Хоть этот не развалился, пока добирались до места. Слава Богу, все успели. Концерт отыграли с каким-то особенным драйвом. Спасибо всем зрителям!!! Это было невероятно!!!!!! Люблю вас и очень ценю. 🙏🙏🙏❤️❤️❤️ #жизньтакаякакесть #гастроли #комсомольскнаамуре #хабаровск #ксолнцу

Публикация от  VALERIYA (@valeriya)

Ранее Пятый канал сообщал, что певица Валерия не могла вылететь из Дубая в Москву. Рейс был отменен из-за плохих погодных условий в столице.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

8:46
Пышная грудь Ким Кардашьян едва не выпала из декольте на глазах папарацци—видео
8:37
Скончался новосибирский экс-министр Михаил Жиганов
8:24
Видео: Пожарные ликвидировали возгорание на складе с автозапчастями в Кургане
8:23
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом вахтовиков в Кузбассе
8:13
Валерия застряла на трассе под Хабаровском в 50-градусный мороз
8:02
Россияне присоединились к флэшмобу с замерзшими штанами — видео
7:55
Лазарев прокомментировал свое участие в «Евровидении»
7:46
Лайфхак: Как быстро и качественно почистить дубленку
7:40
Видео: Шесть человек погибли в аварии под Кемерово
7:37
Названы самые опасные страны для российских туристов
7:24
Почему история Константиновского дворца под Петербургом оказалась счастливой
7:16
Строители петербургского метро не выйдут из шахты, пока им не заплатят
7:08
Продюсер Андрей Разин винит в смерти сына черную магию
7:01
Театральный кроссворд: «Все билеты распроданы» и «Не верю!»
7:01
8 февраля — День российской науки
6:55
Видео: Сын Елены Яковлевой покрасил волосы в розовый цвет
6:44
Фигуристка Туктамышева откровенно рассказала об отношении к сексу
6:37
NL: Украинская ракета «Нептун» — слегка модифицированная российская Х-35
6:29
Полиция разыскивает участников перестрелки в Ростове-на-Дону
6:24
Кто больше: Британские СМИ заявили о пяти новых подозреваемых по делу Скрипалей

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Стань своим на Пятом!

В сентябре 2018 года на Пятом канале стартовал уникальный квест по мотивам любимого миллионами зрителей детективного телесериала «Свои».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама