Валерия застряла на трассе под Хабаровском в 50-градусный мороз

Певица Валерия во время гастрольного тура по Дальнему Востоку оказалась в весьма неприятной ситуации. Автомобиль, на котором артистку вместе с супругом Иосифом Пригожиным повезли из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре в 50-градусный мороз, сломался на трассе уже через 200 километров пути. Историю своих злоключений Валерия подробно описала на своей странице в Instagram.

— Через 200 км пути наш автомобиль внезапно заскрежетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он замер как вкопанный. Поломка оказалась серьезной, и передвигаться на этом автомобиле оказалось совершенно невозможным , — рассказывает певица.

Иосиф Пригожин решил ловить попутку, так как резервный авто мог добраться до места, где находились артисты только через два часа. Валерия сетует, что их подобрала старенькая «праворульная» Toyota, в которой плохо работала печка и были сломаны ремни безопасности.

— Целый час ехали на этой драндулетке, замерзли вдрызг, пока мы не пересели на отправленную за нами машину , — пишет Валерия.

Певица отметила, что после всего пережитого концерт в Комсомольске-на-Амуре был отыгран с особым драйвом.

Ранее Пятый канал сообщал, что певица Валерия не могла вылететь из Дубая в Москву. Рейс был отменен из-за плохих погодных условий в столице.