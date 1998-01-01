По факту гибели горняка в шахте имени С. Тихова возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту гибели горняка под завалами в шахте имени С. Тихова в Кузбассе.

8 февраля в результате выброса метана и обрушения, на глубине 350 метров под завалами оказались четыре сотрудника угольного предприятия. Вскоре троих работников спасли, один шахтер погиб. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее Пятый канал рассказывал о смертельной аварии с участием горняков на кузбасском разломе.