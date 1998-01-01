Петербург занял третье место по загрязненности почвы в России

Петербург оказался на третьем месте в антирейтинге регионов России с самой загрязненной почвой, сообщает РБК со ссылкой на Минприроды. Первое и второе место в списке досталось Приморскому краю и Новгородской области.

Основными факторами, повлиявшими на загрязненность почвы, стали выбросы промышленных предприятий, увеличение образования отходов и загрязнение бытовым мусором территорий городов и поселков.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минприроды назвало регионы с самым грязным воздухом. Согласно исследованию, в Забайкалье, Хакасии, Мурманской области, Красноярском крае и Ленинградской области содержание загрязняющих веществ в воздухе превышает уровень 5 ПДКсс (среднесуточную предельно допустимую концентрацию).