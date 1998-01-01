Национальная служба санавиации получила первые восемь вертолетов

Национальная служба санитарной авиации заработала в России. Старт проекту дали сегодня в Подмосковье, новому ведомству уже передали уникальные вертолеты «Ансат» и МИ-8. Они оборудованы по последнему слову технику. На борту находятся дефибрилляторы, аппараты искусственного дыхания и контроля за состоянием пациента. Одним словом — это летающая скорая помощь.

Вертолеты очень мобильны. Они могут выполнять полеты даже в условиях плохой видимости и приземляться практически на любой местности.

Пока санавиация будет работать только в некоторых регионах страны, но уже через год, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» такими помощниками будет охвачена вся страна. В парки поступят сотни отечественных вертолетов и самолетов.

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