Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 11 по 17 февраля 2019 года

, 8:45 Эксклюзивное интервью 6 293

Астролог Лилия Любимова рассказала Пятому каналу о том, чего стоит ждать на неделе с 11 по 17 февраля представителям всех знаков зодиака.

Фото: Globallookpress.com

Профессиональный астролог Лилия Любимова эксклюзивно для Пятого канала составила астрологический прогноз для представителей всех знаков зодиака. Общая атмосфера грядущей недели будет нейтральной. Как к этому относиться — вопрос индивидуальный. Кто-то может воспринять спокойную неделю как долгожданную передышку, кто-то — как период застоя. Но астролог обращает особенное внимание на скопление планет в созвездии Козерога — это означает, что терпение и целеустремленность в ближайшие дни будут в особенном почете.

Овнам на неделе с 11 по 17 февраля стоит расходовать экономно не только деньги, но и собственные силы, посвятив себя спокойным занятиям. Также звезды советуют быть максимально осмотрительными во время спортивных занятий.

Осторожными стоит быть на грядущей неделе и Тельцам. Правда, их бдительность должна быть сосредоточена на других аспектах жизни: велик риск стать жертвой обмана или даже мошенничества. Астролог рекомендует внимательно следить за сохранностью кошелка и не принимать поспешных решений.

Несвойственной степенью импульсивности охарактеризуется наступающая неделя для Близнецов. Астролог рекомендует помнить о том, что одним из приоритетных качеств для ближайшей недели станет терпение, и контролировать свои эмоции. Ничего полезного из скандалов в этот период вам вынести не удастся.

Раки как никто другой прочувствуют на себе размеренный ритм наступающей недели. Самый оптимальный вариант для представителей знака — взять пару дней отгулов и провести их в покое и неге.

Приятные новости для Львов: на неделе с 11 по 17 февраля ожидаются небольшие карьерные изменения и приятные предложения. Однако соглашаться на них сходу звезды не советуют — лучше взять паузу на пару дней и хорошенько обдумать все возможные последствия и перспективы.

А вот любящим четкий порядок вещей Девам придется несладко. Запланированные деловые встречи могут отмениться в последний момент. Поэтому лучше всего на ближайшей неделе заняться рутинной бумажной работой. И поменьше требовать от близких порядка в доме и успехов в учебе — желаемого эффекта это не даст, а вот ссору спровоцировать может.

Весы в ближайшую неделю рискуют с легкостью подхватить простуду или даже грипп. Поэтому как можно больше времени представителям этого знака нужно уделять собственной персоне — и даже немножечко себя баловать. Отличным времяпрепровождением станет посещение массажного кабинета или спа-салона.

Скорпионам же неделя сулит грандиозный успех в личной жизни. Особенно звезды благоволят серьезному шагу в развитии отношений. Если вы, например, планировали сделать предложение второй половинке — сейчас самое время!

Спокойнее всего неделя пройдет у Стрельцов. Для них главной задачей станет просто продолжать делать то, что они делают. Общая нейтральность временного периода благоволит им в этом больше остальных.

Козерогам с 11 по 17 февраля лучше всего не «распыляться» на несколько задач сразу. Выберите один, самый значимый на данный момент, проект и полностью сконцентрируйтесь на нем.

Водолеям необходимо быть максимально осторожными в решениях и поступках. Очень важно не дать втянуть себя в какую-нибудь авантюру и тщательно оценивать последствия всех своих действий. Если предложение вызывает у вас какие-то сомнения — лучше откажитесь от него.

Рыбам предстоит стряхнуть пыль с прошлой жизни. Возможны встречи с людьми, о которых вы уже практически забыли — велика вероятность, что это будут бывшие возлюбленные. В этой непростой ситуации звезды настоятельно рекомендуют слушать голос сердца, а не разума.

Ранее Пятый канал публиковал предсказания на 2019 год для всех знаков восточного гороскопа.

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