У Запада не получится диктовать условия России — Лавров

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Такое заявление сделал министр иностранных дел в ходе своего выступления на торжественном собрании, приуроченном ко Дню дипломатического работника.

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Попытки западных стран принудить Россию действовать по их указке заранее обречены. Об этом в пятницу, 8 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном собрании, приуроченном ко Дню дипломатического работника.

По словам главы внешнеполитического ведомства, западные политики не впервые становятся заложниками комплекса собственного превосходства и вседозволенности.

— Сомнений быть не должно: попытки (Запада — прим. ред.) заставить Москву принимать внешнеполитические решения под чью-то диктовку обречены на провал, — цитирует Лаврова ТАСС.

При этом политик подчеркнул, что РФ будет стараться строить отношения с Евросоюзом и Штатами с позиции равноправных партнеров.

Ранее Пятый канал сообщал, что Сергей Лавров назвал условия мирного договора с Японией.

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