«Жену в обиду не даст»: Чумаков защитил Ковальчук от нападок хейтеров

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Певица выложила сеть фотографию в водолазке без бюстгальтера, после чего услышала много критики в свой адрес.

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук шокировала пользователей Instagram довольно откровенным снимком. Звезда выложила фото, на котором позирует в водолазке без нижнего белья.

 
 
 
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Один очень теплый и счастливый день))) #юлияковальчук #певица #ведущая #музыка #давайковальчук

Публикация от  Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

Подписчики знаменитости не смогли оставить публикацию незамеченной. Они буквально накинулись на певицу в комментариях.

— Интересно, мокрые подмышки она бы выложила? Не ожидала от Вас, Юля!

— У Юли сыпь началась в области грудной клетки?

— Сейчас что совсем не модно носить бюстгальтер? Ужас, Юля. Такое может видеть только супруг! — возмущались пользователи.

Однако муж, как выяснилось, готов в любой момент защитить супругу от нападок комментаторов. Не выдержав критики в адрес любимой, Алексей Чумаков решил вмешаться.

— Юлек, что за прыщик у тебя под ребром? — язвительно поинтересовалась одна из подписчиц.

— Это Ваш мозг, мадам, — ответил певец.

Поведение мужа Ковальчук впечатлило многих фолловеров. Гнев сменился на милость.

— Вас тут муж защищает в комментариях! Это любовь.

— Красивая смелая фотография! Но больше мне понравилось, как Алексей жену защищает!

— Чумаков настоящий мужчина! Жену в обиду не даст! — подчеркнули фанаты.

Ранее Пятый канал сообщал, что Юлия Ковальчук зарегистрировалась на сайте знакомств.

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