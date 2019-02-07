«Жену в обиду не даст»: Чумаков защитил Ковальчук от нападок хейтеров

Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук шокировала пользователей Instagram довольно откровенным снимком. Звезда выложила фото, на котором позирует в водолазке без нижнего белья.

Подписчики знаменитости не смогли оставить публикацию незамеченной. Они буквально накинулись на певицу в комментариях.

— Интересно, мокрые подмышки она бы выложила? Не ожидала от Вас, Юля!

— У Юли сыпь началась в области грудной клетки?

— Сейчас что совсем не модно носить бюстгальтер? Ужас, Юля. Такое может видеть только супруг! — возмущались пользователи.

Однако муж, как выяснилось, готов в любой момент защитить супругу от нападок комментаторов. Не выдержав критики в адрес любимой, Алексей Чумаков решил вмешаться.

— Юлек, что за прыщик у тебя под ребром? — язвительно поинтересовалась одна из подписчиц.

— Это Ваш мозг, мадам, — ответил певец.

Поведение мужа Ковальчук впечатлило многих фолловеров. Гнев сменился на милость.

— Вас тут муж защищает в комментариях! Это любовь.

— Красивая смелая фотография! Но больше мне понравилось, как Алексей жену защищает!

— Чумаков настоящий мужчина! Жену в обиду не даст! — подчеркнули фанаты.

Ранее Пятый канал сообщал, что Юлия Ковальчук зарегистрировалась на сайте знакомств.