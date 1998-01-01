«Черепахи атакуют»: В сети высмеяли призыв адмирала США «ударить первыми»

Заявление руководителя военно-морскими операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона о том, что необходимо перейти к «наступлению» на Россию и Китай, спровоцировало бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей.

Часть подписчиков в Twitter восприняла данную информацию с долей иронии. Другая же, наоборот, стала опасаться, что призыв американских военных к действиям вполне может быть реализован.

— Как-то неуютно… Эти дурачки опять потопят что-нибудь или собьют, а наш МИД только обеспокоенность выразит

— Что они себе думают, эти доморощенные популяризаторы демократии по-американски?

— Как бы не случился у них конфуз!

— Улитки и черепахи атакуют , — комментируют пользователи.

Ранее Пятый канал сообщал, что адмирал ВМС США Джон Ричардсон призвал Америку «наступать» на Россию и более активно действовать в Черном море. Это заявление прозвучало на конференции в Atlantic Council во время ответа на вопрос бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу про действия США, в случае возникновения необходимости дать отпор России, которая якобы все больше захватывает основные водные пути. В своем ответе адмирал предложил США «играть белыми фигурами на доске».