Пластика или возраст? Поклонники спорят о внешности Алсу

Жаркие споры разгорелись вокруг внешности популярной в «нулевые» певицы Алсу. Поводом для обсуждения стали снимки, которые певица выложила на своей странице в Instagram. На фотоколлаже соединены две фотографии Алсу с разницей в двадцать лет.

— У всех #10yearchallenge а у меня #20yearchallenge, — написала артистка.

Многие пользователи заметили поразительную разницу во внешности Алсу на фотографиях. Фанаты немедленно разделились на два лагеря. С одной стороны оказались приверженцы версии возрастных изменений лица, с другой — те, кто убежден во вмешательстве пластических хирургов.

— Сразу видно — никакой пластики, просто с детства все было правильно заложено.

— Конечно, изменилась. Была девочкой-красотулькой. Стала зрелой женщиной, — пишут одни поклонники.

— А почему на втором фото скулы другие?

— В 2019 уже не та, что в 1999, милее были, а сейчас как все: большой рот и губы и эти «мешки» на щеках, — не согласны другие фолловеры.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что образ Елены Летучей без макияжа тоже вызвал бурные споры у поклонников.