Ой все: номинанты «Грэмми» отказались выступать на церемонии

, 20:09 357

Пока неизвестно, появятся ли претенденты на награды на церемонии хотя бы в качестве гостей.

Фото, видео: instagram @grammymuseum

Номинанты самой престижной музыкальной премии — «Грэмми» — отказались выступать на церемонии вручения наград. Исполнять свои песни не захотели артисты, представленные в ключевых номинациях.

От выступления на «Грэмми» отказались такие исполнители, как Кендрик Ламар, Дональд Гловер (он также известен публике как Чайлдиш Гамбино), Дрейк и Ариана Гранде. Как сообщает The Hollywood Reporter, это номинанты самых значимых категорий премии. Например, Дрейк заявлен в «Песне года» и «Альбоме года». Ламар и Гловер-Гамбино могут стать обладателями наград за лучшую запись, также они находятся в списке претендентов на награду за «Песню года».

Доподлинно о причинах такого решения, принятого каждым из музыкантов, ничего не известно, но Ариана Гранде уже успела объясниться с публикой. Она сообщила, что не будет выступать на «Грэмми», потому времени для подготовки ей предоставлено слишком мало. Однако выяснилось, что переговоры касательно ее участия в программе вечера обсуждалось с организаторами больше месяца, Ариана призналась, что устроителями церемонии «были подавлены» творчество и самовыражение певицы. Предположительно, артистка так и не смогла договориться с организаторским составом о песне, которую она должна исполнить.

Церемония вручения премии «Грэмми» состоится в понедельник, 11 февраля в Лос-Анджелесе. Однако россиян куда больше занимает еще одно важное музыкальное событие — ежегодный песенный конкурс «Евровидение». В этом году нашу страну на творческом соревновании будет представлять Сергей Лазарев.

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