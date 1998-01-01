ЦИК Украины нашел у Порошенко незадекларированное судно и неуплаченные налоги

Центризбирком Украины обнаружил ряд нарушений в декларации, поданной Петром Порошенко для регистрации в качестве кандидата в президенты. Результаты проверки опубликовало украинское издание «Страна.ua».

В документе, в частности говорится, что Порошенко указал — его семья владеет двумя квартирами площадью 134 и 62 квадратных метра и 344-метровым дачным домом, которые отсутствуют во всех имущественных реестрах Украины. При этом он не задекларировал туристическое судно, которое, как следует из судовой книги Украины, ему принадлежит. То же касается и земельного участка площадью почти 1900 квадратных метров.

Кроме того, в разделе «Доходы, в том числе подарки» Порошенко указал 172 тысячи гривен от продажи имущества, в том числе ценных бумаг, однако они не фигурируют в Госреестре физических лиц, то есть действующий президент не платил с этой суммы налоги.

Как бы то ни было, в завершении документа говорится, что допущенные Порошенко ошибки подлежат исправлению, и не являются основанием для отказа в регистрации в качестве кандидата в президенты Украины.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Украине разгорается скандал вокруг подкупа избирателей штабом Петра Порошенко.