Накануне профессионального праздника дипломатических работников, отмечаемого в России 10 февраля, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов дал большое интервью Пятому каналу. Один из вопросов в беседе с дипломатом, касался неослабевающей волны протестов «желтых жилетов», которые в последнее время стали устраивать свои акции даже в рабочие дни. Активисты собираются организовать свою политическую фракцию и выступить в предстоящих в мае выборах в Европейский парламент, в качестве самостоятельной политической силы. В связи с этим политику был задан вопрос насколько России может быть выгоден «пестрый» состав Европейского парламента.

— В принципе наша позиция ведь всегда заключалась в том, что мы заинтересованы в ЕС, как в стабильном надежном партнере. Даже сегодня, несмотря на все отрицательные моменты в наших отношениях, которые делают эти отношения ненормальными; на «заморозке» разного рода двусторонних форматов по инициативе ЕС; на рестрикции, которые они именуют санкциями. Несмотря на это, ЕС сегодня остается крупнейшим торгово-экономическим партнером нашей страны. Пусть не 48% как было недавно, а 43%. Но, тем не менее, он на первом месте. И как источник иностранных инвестиций тоже. Так что мы заинтересованы в стабильном едином Евросоюзе. Нам их внутренние разборки совершенно не на пользу. И самое главное самостоятельном в принятии решений, чтобы ЕС думал все-таки об интересах европейцев, а не о крепости трансатлантической сцепки, — подчеркнул дипломат.

Полное интервью с Владимиром Чижовым смотрите в программе «Известия. Главное» в субботу в полночь.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Париже 9 февраля во время 13-й по счету акции «желтых жилетов» мужчине оторвало кисть руки.