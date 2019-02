Губернатор штата Нью-Мексико наглядно показала, что она думает о «стене Трампа»

Губернатор американского штата Нью-Мексико Мишель Лухан Гришэм распространила видеоролик, в котором наглядно демонстрирует свое несогласие с идеей Дональда Трампа построить стену на границе США и Мексики. На видео, сразу ставшем вирусным, 59-летняя политик-демократ с разбегу таранит стены, пробивая их.

— И это то, что я думаю о стене Дональда Трампа, — выкрикивает женщина.

All of this talk about walls tonight… #SOTU pic.twitter.com/QFLAYHor0t