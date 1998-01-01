Губернатор штата Нью-Мексико наглядно показала, что она думает о «стене Трампа»

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Ролик, в котором Мишель Лухан Гришэм демонстрирует свое несогласие со строительством стены на границе США с Мексикой, стал вирусным и набрал более миллиона просмотров.

Фото: twitter @Michelle4NM

Губернатор американского штата Нью-Мексико Мишель Лухан Гришэм распространила видеоролик, в котором наглядно демонстрирует свое несогласие с идеей Дональда Трампа построить стену на границе США и Мексики. На видео, сразу ставшем вирусным, 59-летняя политик-демократ с разбегу таранит стены, пробивая их.

— И это то, что я думаю о стене Дональда Трампа, — выкрикивает женщина.

С каждой символически уничтоженной стеной Гришэм перечисляет, на что следовало бы потратить деньги, которые Трамп планирует вложить в строительство преграды для нелегальных мигрантов. Это, по мнению губернатора Нью-Мексико, образование, преодоление безработицы и развитие малого бизнеса. Последней Мишель Лухан Гришэм проламывает стену, на которой висит портрет Дональда Трампа.

Как ранее сообщал Пятый канал, Дональд Трамп требует выделить из бюджета США на строительство стены на границе с Мексикой 5,6 миллиарда долларов, однако Конгресс своего согласия не дает. Из-за этого в декабре 2018 разразился самый длительный в истории США кризис. Так как Конгресс не принял бюджет страны, работа правительства была частично парализована на протяжении 35 дней. Договориться о приостановке шатдауна Трампу удалось 26 января. Но если средства на стену так и не будут выделены до 15 февраля, глава Белого дома грозится ввести чрезвычайное положение в приграничном районе.

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