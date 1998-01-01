Видео: Льдина упала на девятилетнюю девочку в центре Санкт-Петербурга

Очередная льдина упала с крыши здания на голову ребенка в центре Санкт-Петербурга. На этот раз пострадала девятилетняя девочка. Это случилось в субботу, 9 февраля, у дома 17 по Загородному проспекту. Школьницу увезли в больницу.

— Я услышала грохот, выглянула на крыльцо. На моем крыльце сидел мужчина с ребенком на руках. Кричал, звал ее по имени. Было уже много людей, я сказала вызвать скорую. Потом я предложила перенести ребенка к себе на диван в салон, — рассказала Пятому каналу хозяйка расположенного в этом доме спа-салона Мила Лангенштейн.

По ее словам, девочка очень сильно кричала. Характер и тяжесть травм женщина оценить не взялась, однако сказала, что у ребенка «вся сторона была синяя».

Кроме того, предпринимательница сообщила, что она лично неоднократно сообщала в различные инстанции об угрожающей наледи на крыше.

Ранее Пятый канал рассказывал о трагедии на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге, где 5 февраля упавшая с крыши глыба льда убила студента.