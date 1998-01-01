Настоятель монастыря Афона не пустил епископа-раскольника приложиться к мощам

Настоятель Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне, архимандрит Евпогий (Иванов) отказал епископу, так называемой Объединенной раскольнической церкви Украины, Павлу Юристому в посещении храма. Он объяснил свой поступок тем, что Русская православная церковь (РПЦ) не признает недавно созданную украинскую церковную структуру, передает Интерфакс.

Кроме того, подавляющее большинство афонских обителей выступили против этой «реформы» Киева.

9 января члены Синода Вселенского патриархата окончательно утвердили томос об автокефалии для Украины.

Как сообщал Пятый канал, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей с призывом не признавать «Объединенную раскольническую церковь Украины». А Владимир Путин назвал создание киевским режимом независимой православной церкви «чисто политическим проектом», призванным разделить народы России и Украины.