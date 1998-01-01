Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле

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РФ представит собственный вариант документа по урегулированию ситуации в Боливарианской республике.

Фото: © РИА Новости

Россия направит собственный вариант резолюции по Венесуэле в Совет безопасности ООН в ответ на американский документ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты подготовили проект резолюции Совбеза ООН по проведению выборов нового президента Венесуэлы. По итогам пятичасового заседания СБ ООН, состоявшегося 26 января и посвященного ситуации в Боливарианской республике, решений или выводов сделано не было.

По предварительной информации, экспертные консультации в Совбезе ООН по ситуации в Венесуэле пройдут на следующей неделе.

Ранее Пятый канал сообщал, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета всех своих совместных предприятий в Газпромбанк из-за санкций США.

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