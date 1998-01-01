«Всем хорошей недели!»: Семен Слепаков составил свой астрологический прогноз

Российский комик Семен Слепаков неожиданно ударился в астрологию. Собственный прогноз на будущее для всех знаков зодиака он опубликовал на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что гороскоп Слепаков составил в свойственной ему манере — певец не чурался нецензурных выражений и собщений «в лоб». Каждому знаку зодиака досталась короткая рифмованная строчка, не сулящая ничего хорошего. Так, Девам Семен пророчит супружескую измену, а Близнецам, Стрельцам и Тельцам — сексуальные утехи принудительного характера. Постельные сцены достались не всем.

— Козерог — впереди тюремный срок!

Рыбы — получите в лыбы! — предрекает артист.

Прочие фрагменты звездного предсказателя редакция Пятого канала не может опубликовать из этических соображений.

Крайне удивленные пользователи в комментариях поинтересовались у комика, насколько долгосрочен такой неутешительный прогноз.

— Прогноз на всю жизнь, — пояснил Слепаков.

Ранее Пятый канал публиковал более позитивный прогноз — астролог Павсекакий Богданов рассказал, что представителям каждого знака зодиака следует ждать в День всех влюбленных.