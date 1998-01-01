Самая обаятельная и привлекательная Муравьева всю жизнь недовольна собой

Любимая миллионами советских и российских зрителей актриса, Народная артистка РФ Ирина Муравьева призналась, что всю жизнь не уверена в себе, недовольна своими киноролями, а на спектакли со своим участием старается не приглашать родных и друзей. Об этом звезда, блистательно сыгравшая в таких культовых картинах как «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная», рассказала в документальном фильме, который был показан на Первом канале к ее 70-летию. По словам актрисы, она понимала, что ее страхи в большинстве случаев не имели под собой никаких оснований, но ничего поделать с собой не могла.

— Я глупая женщина. Когда я снималась в телевизионных спектаклях и видела себя, я всегда говорила: «Ой, как плохо». При этом я не смотрела на то, как играю, а обращала внимание на то, что вот тут я повернулась и у меня подбородок, а здесь у меня как-то нос криво. Вот это жуткое, вот это бабское отношение к себе на пленке меня очень долго преследовало, — приводит фрагмент рассказа Муравьевой интернет-портал «Вокруг кино».

Журналисты попытались разобраться, откуда такие страхи. Оказалось, отец будущей артистки был военным, младшую дочь никогда не хвалил. Когда Ирина собралась поступать в институт, чувствовала, что родственники в нее не верят. Не верила и сама. Однако, все же со второй попытки поступила в театральный.

— Кроме страха, ужаса, большой закомплексованности ничего не было, — признается актриса.

Уверенность в нее сумел вселить годы спустя муж — театральный режиссер Леонид Эйдлин. Она поверила в себя как актриса и как женщина. Брак длился 40 лет.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ирину Муравьеву поздравил с 70-летием Владимир Путин.