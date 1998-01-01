Масштабный пожар едва не уничтожил заповедник «Земля леопарда» в Приморье

Крупнейший за зиму природный пал в Приморском крае удалось остановить объединенными усилиями экстренных служб и волонтеров. Пламя уничтожало около 690 гектаров растительности и несколько домов на окраине поселка Бамбурово в Хасанском районе.

newsvl.ru

В минувшие выходные огненный вал подступил вплотную к национальному парку «Земля леопарда». Сотрудники лесохозяйственной службы первыми приступили к тушению, а после, к ним присоединились пожарные, дачники и сотрудники полиции. Им удалось локализовать возгорание и не допустить жертв среди населения.

newsvl.ru

Угроза возникновения стихийного бедствия возникла из-за аномальной бесснежной зимы и ветреной погоды на Дальнем Востоке. В рамках противопожарного режима национальный парк пришлось закрыть для посетителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее Пятый канал рассказывал, как правительственный «шатдаун» привел к экологической катастрофе в США.