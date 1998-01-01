Венесуэла намерена модернизировать системы воздушной и ракетной обороны

Власти Венесуэлы готовы направить дополнительные средства на закупки систем противовоздушной и противоракетной обороны нового поколения. Об этом глава государства Николас Мадуро заявил на открытии военных учений.

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Президент подчеркнул, что армия получит «самое продвинутое вооружение», от переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» до самых новых ракет. Это заставит «дорого заплатить американскую империю, если она посмеет коснуться венесуэльской земли», заявил он.

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Как сообщает ТАСС, военные учения в честь 200-летия независимости Венесуэлы стартовали в воскресенье, 10 февраля, в штате Миранда. Они продлятся до конца недели и пройдут в обстановке политического кризиса в стране.

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Ранее Пятый канал сообщал, что ряд западных стран во главе с США признали временным президентом Венесуэлы оппозиционного политика Хуана Гуайдо.