Страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Страны Европы одна за другой признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Германия, Франция, Великобритания, вслед за лидерами подтянулись даже Литва, Латвия, Финляндия, Люксембург.

Вроде бы много, но надо учитывать, что в ЕС 28 стран, и получается 16, то есть большинство не поддерживают Гуйадо.

Среди евроскептиков традиционно — южная и восточная Европа, в том числе Вышеградская четверка. А Италия стала той страной, что блокировала единогласное решение Евросоюза и показала, что все не так единообразно. Напомню, первой страной, признавшей президента Хуана, были США, второй — Албания. Далее Канада, Австралия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Чили, Перу и ряд других стран.

Среди тех, кто против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы — Китай, Индия, Россия, Мексика, Турция, Иран и ряд других стран.

В общем, большой вопрос как считать — по количеству флагов или по числу жителей стран, кого в мире сейчас больше: сторонников или противников переворота в Венесуэле. Шанс на то, что кризис урегулируют сами венесуэльцы минимален — но он остается. Если не будет иностранной интервенции.

— Если будет переворот, если эти гринго решаться на военное вторжение, знайте! Ваши руки будут по локоть в крови, точно также как у тех политиков, кто атаковал Ирак, — сказал Николас Мадуро, президент Венесуэлы.

Во-первых, армия Венесуэлы верна присяге и поддерживает избранного президента Мадуро и государственный строй. Во-вторых, тот же Мадуро на последнем митинге объявил, что в стране действительно грядут досрочные выборы.

Но не президентские, как настаивает оппозиция и группа иностранной поддержки, а парламентские. Действующий президент Венесуэлы не скрывает, что таким образом надеется выбить почву из-под ног своего оппонента и лишить власти президента самоназначенного.

Ранее Пятый канал сообщал, что Дональд Трамп не исключил отправку американских войск в Венесуэлу. Это следует из опубликованного в воскресенье, 3 февраля, интервью президента США телеканалу CBS.