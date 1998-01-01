Мадуро прибыл на крупнейшие гражданско-военные учения в Венесуэле

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В «Двухсотлетие Ангостуры 2019» принимают участие вооруженные силы страны, а также народное ополчение.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 77

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье, 10 февраля, прибыл на торжественное открытие крупнейших в истории республики гражданско-военных учений «Двухсотлетие Ангостуры 2019». Прямую трансляцию ведет национальное телевидение страны.

Также глава государства вначале мероприятий ознакомился со стоящими на вооружении венесуэльской армии ракетными установками, произведенными в России.

Маневры с участием вооруженных сил республики, а также народного ополчения, пройдут в прибрежном штате Миранда. В ходе них, как заявлял ранее Мадуро, необходимо будет с учетом прошлых операций оценить возможные сценарии военных угроз, в частности со стороны США.

Как сообщал ранее Пятый канал, президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает военной интервенции в Венесуэлу, на что Мадуро ответил о готовности защищать свою страну «от агрессора».

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 77
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