Видео: в Кемеровской области сгорела обогатительная фабрика

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В считанные минуты пламя охватило все здание.

Фото, видео: www.globallookpress.com

В Прокопьевске в Кемеровской области в ночь на понедельник, 11 февраля, вспыхнула обогатительная фабрика. Пламя быстро распространилось, охватив в считанные минуты все здание. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что один из цехов выгорел практически до тла. Чтобы полностью справиться с огнем, пожарным потребовалось несколько часов. Никто не пострадал. Рабочих в момент возгорания на месте не было. Причины пожара сейчас выясняют полицейские.

Ранее Пятый канал рассказывал о серьезном пожаре, который чуть не уничтожил заповедник «Земля леопарда» в Приморье.

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