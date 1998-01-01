ГИБДД Владимира проводит проверку по факту создания «живого щита»

ГИБДД Владимирской области попало под пристальное внимание следователей. Они сейчас детально изучают действия инспекторов, которые для задержания нарушителя на трассе выстроили живой щит из частных машин. А в них находились люди. Лихач протаранил несколько автомобилей, к счастью, никто не пострадал. Но несколько машин оказались серьезно повреждены.

Главный удар пришелся по репутации владимирских полицейских. По словам инспекторов, заслон был необходим, без него остановить нарушителя не представлялось возможным. Так ли это, будут выяснять сотрудники центрального аппарата ГАИ и следственного комитета.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что водителей смогут наказывать на основании видео от «народных инспекторов».