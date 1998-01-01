Адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский прокомментировал Пятому каналу заявление в полицию, которое его доверительница подала на своего мужа известного российского футболиста Андрея Аршавина.

По словам юриста, он будет представлять ее интересы при разводе, процессе по алиментам и в уголовном деле в отношении Аршавина, если оно будет возбуждено.

— Вся доказательная база, которая требовалась, по существу есть. Теперь дознаватели должны сделать свою работу, поговорить с Аршавиным и должны проговорить доказательства, которые мы представили. Если все их устроит, тогда будет открыто уголовное дело, — пояснил юрист.

На вопрос о возможном досудебном урегулировании претензий Алисы к Андрею Добровинский затруднился ответить.

— Я не считаю, что человек, который приезжает в составе десяти громил забирать машину, может найти какие-то точки соприкосновения с женщиной с тремя детьми, — пояснил адвокат.

Ранее адвокат Аршавина заявил, что не знает о заявлении в полицию от его супруги.