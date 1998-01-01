«Приехал с громилами» — Адвокат Алисы Аршавиной о поступке экс-футболиста

Интервью 25 149

Защитник супруги звезды российского футбола рассказал о причинах подачи заявления в полицию.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @Алиса Аршавина

Адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский прокомментировал Пятому каналу заявление в полицию, которое его доверительница подала на своего мужа известного российского футболиста Андрея Аршавина.

По словам юриста, он будет представлять ее интересы при разводе, процессе по алиментам и в уголовном деле в отношении Аршавина, если оно будет возбуждено.

— Вся доказательная база, которая требовалась, по существу есть. Теперь дознаватели должны сделать свою работу, поговорить с Аршавиным и должны проговорить доказательства, которые мы представили. Если все их устроит, тогда будет открыто уголовное дело, — пояснил юрист.

На вопрос о возможном досудебном урегулировании претензий Алисы к Андрею Добровинский затруднился ответить.

— Я не считаю, что человек, который приезжает в составе десяти громил забирать машину, может найти какие-то точки соприкосновения с женщиной с тремя детьми, — пояснил адвокат.

Ранее адвокат Аршавина заявил, что не знает о заявлении в полицию от его супруги.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

8:26
Британия решила усиленно «защищать» фланг НАТО в Арктике от России
8:07
Анастасия Волочкова показала свадебное платье, но скрывает жениха
7:58
Политики и мировые звезды сыграют в хоккей на Северном полюсе
7:49
Машины дешевле миллиона рублей исчезнут с российского рынка
7:41
В Приамурье годовалый ребенок попал в больницу после избиения
7:30
Российская компания создаст «космическую яхту» для туристов
7:22
Автомобилистов обяжут еще внимательнее следить за стрелкой спидометра
7:15
Опухоль государства: Чиновники, которым власть нужна лишь в корыстных целях
7:01
Немецкие СМИ «лишили» США мирового лидерства
6:52
В Челябинске воспитатель забыла ребенка на веранде
6:39
Зампредседателя СО РАН Иван Благодырь арестован во Владивостоке
6:28
Грандиозная авария на гонке NASCAR попала на видео
6:16
В Сирии военная полиция расширяет зону патрулирования
5:57
Непогода в России — штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах
5:44
В Посольстве РФ назвали провокацией российский флаг на соборе в Солсбери
5:31
«Легенда возвращается» — опубликован трейлер нового «Хеллбоя»
5:15
На 99% грузин: Саакашвили похвастался результатами своего генетического теста
4:44
Радио теряет своих слушателей в России
4:05
Российские военные отразили атаку беспилотников условного противника в Абхазии
3:31
Россиянам обещают сократить сроки планового отключения воды до трех дней

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

11 февраля

Адвокат Аршавина не знает о заявлении в полицию от его супруги

Послание президента Федеральному собранию в 2019 году
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Иван Иванов 12 февраля, 0:53 #

Он не угрожал ей побоями, убийством, ещё чем-то совершенно преступным. Он угрожал уголовным делом, то есть собирался действовать вполне правовым путём. Какие могут быть в нему претензии? И куда ему тягаться с майором ФСБ...

Полина Мишкунова 13 февраля, 10:00 #

ЭТО ТЕБЕ АЛИСА за УНИЖЕНИЕ ЮЛИ Никогда не унижайте бывших жен своих мужей ВСЕ ПРИХОДИТ на КРУГИ СВОЯ

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама