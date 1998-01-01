Максим Галкин показал, как сын прощается с ним перед съемками

Российский пародист и шоумен Максим Галкин показал, как сын Гарри провожает его на съемки. Видеозаписью артист поделился на своей странице в Instagram.

В ролике Максим позирует вместе с сыном. Сам пародист уже одет «на выход», в то время как маленький Гарри явно никуда не собирается — он появляется в кадре растрепанным и в домашнем костюме.

— Папа собирается на съемку, — комментирует Галкин-старший. Услышав это, малыш крепко обнимает отца и кладет голову ему на плечо.

Позднее в кадре появляется и маленькая Лиза, которая привычным для нее деловым тоном рассказывает о том, во сколько она ложится спать. Любящий отец надеется, что успеет приехать до того, как дочка заснет.

Стоит отметить, что несмотря на крайне плотный график съемок и гастролей, Максим Галкин успевает уделять достаточно внимания своим детям и регулярно проводит время, играя с ними. Так, например, вместе с сыном артист устроил гонки вокруг семейного замка.