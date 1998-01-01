Пятилетний сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой — Гарри — устроил «экстремальную» гонку на квадроцикле рядом с семейным замком в Подмосковье. Юморист традиционно запечатлел момент развлечения отпрыска на видео для Instagram.

— Сегодня в игровой форме изучали правила дорожного движения и на практике осваивали культуру вождения, — подписал ролик Галкин.

Галкин-младший в процессе вождения показал себя любителем «опасной езды» — мальчик экспериментировал с резкими поворотами и даже вел квадроцикл не глядя на дорогу. Также на кадрах видно его дочь Лизу. Девочка тоже сидит за рулем квадроцикла, но управляет им куда более осторожно, чем брат.

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Поклонники артиста от души посмеялись над видео и отметили, что Максим Галкин хороший отец, поскольку практически все свободное время посвящает воспитанию детей.

— Как приятно смотреть на ваших счастливых, веселых и прекрасных деток! Прям душа радуется, на них глядя, — прокомментировал пользователь.

— Максим, ты супер! Сколько надо работать, чтобы все содержать должным образом! Такие площади, такой масштаб… Дай бог тебе здоровья, твоей семье процветания, всем вам творческих успехов! — добавил другой.

— Какие вы молодцы! Опыт вождения с этого возраста поможет избежать многих казусов на дороге, — отметил еще один поклонник.

Галкин, в свою очередь, поблагодарил подписчиков за теплые высказывания в адрес его семьи.

Ранее Пятый канал рассказывал, как артист в шутку пожаловался на «азартную» дочь.