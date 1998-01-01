Всем выйти из сумрака: Налоговая возьмется за «теневых» арендодателей

Аренду жилья выводят из подполья: Федеральная налоговая служба запустила масштабную акцию против тех, кто тайно сдает свои квартиры. Специалисты уверяют — скрыться не получится. Искать нарушителей будут с помощью данных банков, соцсетей и рейдов по квартирам.

При этом, в первую очередь проверять будут тех, у кого в собственности несколько жилых помещений. Те, кто сдает квартиры, обязаны платить подоходный налог в 13%, многие этого не делают. А в итоге бюджет недополучает около 10 миллиардов рублей ежегодно. Если ФНС докажет вину неплательщика, ему придется заплатить не только налог, но и штраф.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин поддержал идею отменить НДФЛ на недвижимость для молодых семей.