Звездная участница шоу «Холостяк» Роза Герц перед исчезновением опубликовала видео, в котором спрашивала бортпроводницу о человеке, который ее встречает в московском аэропорту.

Стюардесса подтвердила, что девушку ожидают в Шереметьево, однако не сообщила, кто именно. Это взволновало модель.

Роза Герц (настоящее имя Анастасия Матронина) пропала 30 января, когда вернулась в Россию из ОАЭ. Близкие и друзья девушки забили тревогу и обратились ко всем, кто владеет информацией о ней, связаться с ними.

24-летняя модель участвовала в шестом сезоне шоу «Холостяк» с Егором Кридом на телеканале «ТНТ».