«Плюс один»: семья Рузиля Минекаева готовится к пополнению

Рузиль Минекаев и его жена Азиза ждут второго ребенка

Российский актер, звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и его жена Азиза намекнули на скорые перемены в семье — пара ждет второго ребенка. Радостным событием они поделились в социальной сети.

Супруга артиста разместила на своей странице видео, на котором они с Рузилем снимают себя в зеркале. При этом у Азизы был заметен округлившийся животик. Свой ролик девушка сопроводила лаконичной надписью: «+1».

В комментариях Минекаевых принялись поздравлять как коллеги по актерскому цеху, так и поклонники артиста. Под постом отметились блогер Карина Кросс, певица Виктория Дайнеко, актриса Саша Бортич, журналистка Надежда Стрелец и многие другие знаменитости.

Ярче всех на новость отреагировал актер и партнер Минекаева по съемкам в проекте Жоры Крыжовникова Леон Кемстач. Он написал, что после рождения ребенка готов лично возить его детский сад.

У Рузиля и Азизы уже подрастает сын Рэмиль, который появился на свет в 2023 году. Сама пара вместе с 2020 года — они познакомились во время учебы в Казанском актерском училище.

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