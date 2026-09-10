«Плюс один»: семья Рузиля Минекаева готовится к пополнению

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

Партнер по сцене Леон Кемстач пообещал паре помогать с воспитанием малыша.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/ruzil.minekaev; 5-tv.ru

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Рузиль Минекаев и его жена Азиза ждут второго ребенка

Российский актер, звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и его жена Азиза намекнули на скорые перемены в семье — пара ждет второго ребенка. Радостным событием они поделились в социальной сети.

Супруга артиста разместила на своей странице видео, на котором они с Рузилем снимают себя в зеркале. При этом у Азизы был заметен округлившийся животик. Свой ролик девушка сопроводила лаконичной надписью: «+1».

В комментариях Минекаевых принялись поздравлять как коллеги по актерскому цеху, так и поклонники артиста. Под постом отметились блогер Карина Кросс, певица Виктория Дайнеко, актриса Саша Бортич, журналистка Надежда Стрелец и многие другие знаменитости.

Ярче всех на новость отреагировал актер и партнер Минекаева по съемкам в проекте Жоры Крыжовникова Леон Кемстач. Он написал, что после рождения ребенка готов лично возить его детский сад.

У Рузиля и Азизы уже подрастает сын Рэмиль, который появился на свет в 2023 году. Сама пара вместе с 2020 года — они познакомились во время учебы в Казанском актерском училище.

Ранее 5-tv.ru писал о необычном имени, которое российская супермодель Наталья Водянова дала родившемуся недавно шестому ребенку. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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