Видео: В аэропорту Воронежа рассказали о причине инцидента с самолетом

Инцидент, в результате которого пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн» оказался за пределами взлетно-посадочной полосы после приземления, прокомментировали в аэропорту Воронежа.

По словам сотрудницы аэропорта, рассказавшей о происшествии РИА Новости, инцидент нельзя назвать чрезвычайным.

— Ситуация вполне штатная, она произошла на рулежной дорожке, когда уже самолет подруливал к стоянке, просто идет ледяной дождь, очень скользко, и он немного траекторию заруливания нарушил. Никаких ЧП, пострадавших никого нет, — цитирует свою собеседницу агентство.

В настоящее время, по данным источника агентства, вылеты из аэропорта Воронежа задерживаются в связи с погодными условиями.

Ранее Пятый канал публиковал сообщение одной из пассажирок рейса, которая рассказала о произошедшем.