Видео: В аэропорту Воронежа рассказали о причине инцидента с самолетом

Инцидент, в результате которого пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн» оказался за пределами взлетно-посадочной полосы после приземления, прокомментировали в аэропорту Воронежа.
По словам сотрудницы аэропорта, рассказавшей о происшествии РИА Новости, инцидент нельзя назвать чрезвычайным.
В настоящее время, по данным источника агентства, вылеты из аэропорта Воронежа задерживаются в связи с погодными условиями.
Ранее Пятый канал публиковал сообщение одной из пассажирок рейса, которая рассказала о произошедшем.