Видео: Москвич натравил бойцовских собак на прохожих и открыл огонь из газового пистолета

Неизвестный мужчина натравил на прохожих в центре Москвы бойцовских собак, а после начал стрелять из газового пистолета. Об этом Пятому каналу рассказал один из пострадавших. Также в соцсетях были опубликованы записи, на которых видно, как все произошло.

По словам одного из пострадавших, он шел по улице и внезапно и услышал за спиной, как неизвестный мужчина произнес команду «фас». Моментально собаки вцепились в прохожих. После этого, злоумышленник достал из кармана, как показалось пострадавшему, газовый пистолет и произвел выстрел.

После произошедшего люди вызвали на место скорую помощь, доставленному в больницу мужчине диагностировали ожог роговицы глаза. Теперь он намерен написать заявление в полицию. Местные жители сообщают, что подобную картину с одним и тем же мужчиной с собаками они наблюдают не в первый раз.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что СК начал проверку по факту расстрела машины с подростком полицейским в Дагестане.