Франция передала Украине подлежащие утилизации ракеты SCALP

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 40 0

Боеприпасы восстановили за три месяца.

Франция передала Украине подлежащие утилизации ракеты SCALP

Фото: © РИА Новости / Артур Шайхутдинов

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Тема:
Спецоперация

Франция направила Украине дальнобойные ракеты SCALP, которые подлежали утилизации. Об этом сообщает RFI.

В публикации уточняется, что у правительства страны было в арсенале два типа запасов. Среди них старые ракеты, у которых заканчивается срок хранения, однако они еще пригодны к использованию, и непригодные для эксплуатации ракеты, находящиеся в «коконах».

Изначально ракеты подлежали утилизации, но власти Франции приняли решение восстановить их и передать Киеву.

«Это было очень эффективное экономическое решение, поскольку SCALP, хранившиеся в „коконах“, в любом случае в перспективе подлежали утилизации», — говорится в сообщении.

Оружие было восстановлено за три месяца. Финансирование данных работ обеспечил бюджетный фонд помощи Украине. Стоимость ремонта боеприпасов составила четверть цены новой ракеты.

В результате снаряды ускоренно протестировали и отправили на Украину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Украину попадают французские военные.

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