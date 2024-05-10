Франция передала Украине подлежащие утилизации ракеты SCALP
Боеприпасы восстановили за три месяца.
Фото: © РИА Новости / Артур Шайхутдинов
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Франция направила Украине дальнобойные ракеты SCALP, которые подлежали утилизации. Об этом сообщает RFI.
В публикации уточняется, что у правительства страны было в арсенале два типа запасов. Среди них старые ракеты, у которых заканчивается срок хранения, однако они еще пригодны к использованию, и непригодные для эксплуатации ракеты, находящиеся в «коконах».
Изначально ракеты подлежали утилизации, но власти Франции приняли решение восстановить их и передать Киеву.
«Это было очень эффективное экономическое решение, поскольку SCALP, хранившиеся в „коконах“, в любом случае в перспективе подлежали утилизации», — говорится в сообщении.
Оружие было восстановлено за три месяца. Финансирование данных работ обеспечил бюджетный фонд помощи Украине. Стоимость ремонта боеприпасов составила четверть цены новой ракеты.
В результате снаряды ускоренно протестировали и отправили на Украину.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Украину попадают французские военные.
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