На Украине могут мобилизовать десятки тысяч заключенных

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 15 0

Когда ожидается пополнение в рядах ВСУ?

На Украине могут мобилизовать десятки тысяч заключенных

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
Спецоперация

Ряды ВСУ могут пополнить до 20 тысяч заключенных и людей, имеющих судимость. Об этом сообщил глава Минюста Украины Денис Малюська в интервью украинской службе Би-би-си.

По его словам, привлечь больше — не получится. В каждом случае будет определяться, насколько тот или иной человек полезен для ВСУ. Он также подчеркнул, что многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий.

Прежде Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных, за исключением «лиц, совершивших преступления против основ нацбезопасности, убийц, насильников, педофилов и совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение.

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