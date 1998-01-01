Видео: Путин и Лукашенко покорили снежные склоны в Сочи

Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко сделали небольшой перерыв в переговорах и отправились покорять снежные склоны. При этом глава соседнего государства отметил, что уже утром опробовал сочинские трассы и пришел в восторг. Об этом сообщает ТАСС.

— Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая территория, я рад, что в свое время белорусы построили здесь свой дом, — подчеркнул Лукашенко. Он также напомнил, что в этом месте у Белоруссии также есть две гостиницы и особняки, переполненные туристами.

Заметив российского президента, один из посетителей курорта обратился к нему.

— На доске не пробовали? — спросил он.

Владимир Путин ответил, что, возможно, испробует новый вид спорта в следующий раз, однако, по его мнению, «лыжи все-таки благороднее».

После прогулки президент России со своим коллегой вернулись к переговорам. Как стало ранее известно, одна из главных тем встречи 13 февраля — нефтегазовый вопрос. Лидеры государств также планировали обсудить перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Ранее Пятый канал сообщал, что Лукашенко пообещал доставлять в Россию только качественную водку и закуску.