Видео: Путин и Лукашенко покорили снежные склоны в Сочи

Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко сделали небольшой перерыв в переговорах и отправились покорять снежные склоны. При этом глава соседнего государства отметил, что уже утром опробовал сочинские трассы и пришел в восторг. Об этом сообщает ТАСС.
Заметив российского президента, один из посетителей курорта обратился к нему.
Владимир Путин ответил, что, возможно, испробует новый вид спорта в следующий раз, однако, по его мнению, «лыжи все-таки благороднее».
После прогулки президент России со своим коллегой вернулись к переговорам. Как стало ранее известно, одна из главных тем встречи 13 февраля — нефтегазовый вопрос. Лидеры государств также планировали обсудить перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Ранее Пятый канал сообщал, что Лукашенко пообещал доставлять в Россию только качественную водку и закуску.