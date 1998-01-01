«Путин пытается разбить единство НАТО»: Госсекретарь США Майкл Помпео

Государственный секретарь США Майкл Помпео склонен к утверждению, что действия российских властей направлены на разрушение единства НАТО. Об этом политик заявил в среду, 13 февраля, во время посещения многонационального батальона Североатлантического альянса, размещенного в Польше, сообщает ТАСС.
—
Кроме того, Госсекретарь США пояснил, почему Соединенные Штаты серьезно относятся к укреплению восточного фланга НАТО.
—
Ранее Пятый канал сообщал, что НАТО не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе.